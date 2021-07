Coronaschutz in Leverkusen : Verweilverbot in der Bahnstadt läuft aus

Leverkusen Das von der Stadt verhängte abendliche und nächtliche Alkohol- und Verweilverbot in der Opladener Bahnstadt läuft am Donnerstag aus und wurde nicht verlängert. Hier sind die aktuellen Zahlen.

Am Freitag, 9. Juli, entscheidet sich, welche Schutzbestimmungen künftig gelten. Bleibt Leverkusen bei der Inzidenz unter 10, dann tritt die neue Stufe 0 in Kraft mit vielen neuen Freiheiten, sonst bleibt es bei Stufe 1. Am Donnerstag lag der Wert bei 9,2 unverändert gegenüber dem Vortag. Unverändert blieb auch die Zahl der Erkrankten (17), Genesenen (7871), insgesamt Infizierten (7990) und der Todesfälle (102). In den Kliniken werden derzeit keine Covid-Patienten behandelt.