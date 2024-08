Leerzug des maroden Verwaltungsgebäudes in Opladen zieht sich Und fröhlich bröckelt der Waschbeton

Seine Zukunft ist weiter ungewiss. Die Gegenwart umso klarer: Am Verwaltungsgebäude Miselohestraße auf dem Opladener Frankenberg bröckelt es seit Längerem an mehreren Ecken. Mittlerweile ist das auch für Laien unübersehbar. Wer am vergangenen Wochenende einen Parkplatz für die Bierbörse suchte, fand mitunter einen auf dem Parkplatz des Verwaltungsgebäudes Miselohestraße.