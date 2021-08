Schuttberge in Leverkusen : Verursacher müssen Flut-Müll selbst entsorgen

An der Düsseldorfer Straße liegen weiterhin Müllberge am Straßenrand. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen An der Düsseldorfer Straße türmt sich Schutt – offenbar noch ein Ergebnis der Hochwasser-Katastrophe. Aber wer muss den Berg abtragen? Die Avea winkt ab.

Ist das Sperrmüll? Restmüll, Baumüll? An der Düsseldorfer Straße sind zwei Müllberge vor einem Wohnhaus in den vergangenen Wochen massiv gewachsen und kurz vor dem Verschmelzen. Teils ragen sie auf die Straße, Autos, Busse, Lkw können mitunter nur einspurig drumherum.

Im Fall der massiven Müllberge an der Düsseldorfer Straße aber komme das nicht in Frage, heißt es weiter. Blaue Säcke und Bauschutt – beides falle nicht in die Kategorie Sperrmüll. Die Blauen Säcke gehörten vermutlich in die Kategorie Restmüll, der Bauschutt sei eben Bauschutt.