Baum-Spende : Verstärkung für die Kastanienallee

Pflanzaktion mit Baumpaten: Die Kastanienallee erhält neue Winterlinden, die entstandene Lücken der Allee schließen sollen. Neben Werner Nolden, dem Veranstalter der Bierbörse, gehören auch Oberbürgermeister Uwe Richrath und Bezirsvorsteher Rainer Schiefer zu den Spendern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Opladener Naturdenkmal leidet und hat Lücken. Elf kräftige neue Linden sollen sie dank privater Spender schließen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Es war ein Abschied auf Raten, der sich auf der Opladener Kastanienallee vollzog. Von einst 113 gesunden – bereits vor dem Ersten Weltkrieg gepflanzten – Bäumen, waren zuletzt nur noch 77 übrig. Auch diese seien bereits krank, litten unter Pilzbefall und würden durch Miniermotten weiter geschwächt, sagt Werner Nolden. Sofern sie nicht zuvor gefällt würden, erlitten sie in den kommenden Jahren das gleiche Schicksal, prognostizierte der Inhaber des gleichnamigen Veranstaltungsbüros und Pächter der Opladener Wupperwiesen.

Ihm liegt das Schicksal der Kastanien schon seit langem am Herzen. Schon vor Jahren hatte Nolden bei der Stadt Alarm geschlagen, weil er die als Naturdenkmal eingetragene Allee an der Wupper in ihrem Bestand bedroht sah. Im letzten September hatte die Bezirksvertretung der Rettungsaktion endlich zugestimmt. Am Montag, konnten die entstandenen Lücken geschlossen werden. In enger Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) hatten sich Umwelt- und Grünflächenamt auf Winterlinden (Botanisch: Tilia cordata) geeinigt, weil Kastanien langfristig keine Chancen haben. Nolden hatte es dennoch versucht, war aber gescheitert.

Info „Baum des Jahres“ wird bis zu 1000 Jahre alt Die Winterlinde – auch Stein- oder Herzblattlinde genannt – ist ein sommergrüner Laubbaum, der Wuchshöhen bis zu 40 Meter erreichen kann und maximal 1000 Jahre alt wird. Er kann selbst dort wurzeln, wo andere Baumarten große Schwierigkeiten haben. Die Winterlinde war in Deutschland der Baum des Jahres 2016.

Die elf robusten jungen Bäume – der Anschaffungspreis in Höhe von jeweils 1500 Euro wird mit Hilfe der Sponsoren Uwe Richrath, Rainer Schiefer, Markus Pott, Hans-Erich Hofmann, Frank Klaus Lehmann, Familie Haller, Rolf Grigoleit, Christine Güldenmeister und Thomas Schöneborn finanziert – sind etwa sechs Meter hoch und haben einen Stammumfang von 25 Zentimetern. Weil Nolden an dem Tag seinen 67. Geburtstag feierte, beschenkte er sich zum Jahrestag mit gleich zwei Bäumen, seine Kinder Frida und Frederik durften je eine Pflanze setzen.

Die ersten Gehölze kamen bereits in der Vorwoche in die Erde, die letzten folgten erst am Morgen. Da unter der Noch-Kastanienallee einige Druckgasleitungen verlaufen, musste die Zustimmung der E.ON Ruhrgas AG abgewartet werden. Zuvor waren spezielle Maßnahmen notwendig: Alte Wurzeln und Erde mussten entfernt, der Boden ausgetauscht und mit Substrat vermengt werden. Zum Schutz gegen künftige Trockenheit erhalten die Setzlinge spezielle Kunststoff-Bewässerungsringe. Das heißt, die Ballen können dann mit jeweils 100 Litern pro Woche vor dem Austrocknen bewahrt werden.

Diese undatierte Aufnahme zeigt die noch viel jüngere Kastanienallee und die Wupper. Foto: Stadtarchiv Leverkusen

Schädlinge fressen an der Kastanienallee. . Foto: Miserius, Uwe (umi)