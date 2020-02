Amtsgericht : Versöhnung nach Prügelei im Flur

Opladen Es sollte ein Traumurlaub auf Mallorca werden, und mündete in eine wilde Schlägerei.

In Alkenrath kam es am 13. April des vergangenen Jahres zu offener Gewalt zwischen drei Männern im Flur eines Hauses. Dabei ging es um Geld und die geplante gemeinsame Reise nach Mallorca. Nun sahen sich die Parteien, die einst Freunde waren, vor dem Amtsgericht Leverkusen wieder.

Denn in der Folge berichteten die Brüder die Vorkommnisse aus anderer Sicht. So hatten die drei damaligen Freunde Anfang Mai in den Urlaub fliegen wollen. Die Reise war schon gebucht, das Geld vorgestreckt, wie der ältere der angeklagten Brüder erzählte. Plötzlich aber habe sich das spätere, vermeintliche Opfer nicht mehr gemeldet. „Er war wie vom Erboden verschluckt“, betonte der jüngere Bruder. Also hätten die Beiden mit ihm reden wollen.