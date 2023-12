Verrückter „Ugly Christmas Sweater Run“ in Leverkusen Im Weihnachtspulli durch die Stadt

Also, ganz so hässlich, wie der Name vermittelt, sind die „Ugly Christmas Sweater“ doch gar nicht. Oder doch? 500 Pullover waren am Sonntag in Leverkusen quasi als Gruppe unterwegs. Samt ihrer Träger, die beim „Ugly Christmas Sweater-Run“ des Sportparks Leverkusen als Veranstalter läuferisch das Jahr ausklingen ließen. Damit war das Teilnehmerlimit ausgeschöpft, nachmelden konnte sich am Sonntag auch der hässlichste Motivpulli samt Träger nicht mehr.