Vermittlungsaktion im Probierwerk : Per Date zum Ausbildungsplatz

Etwa 500 junge Leute suchen in Leverkusen aktuell noch eine Lehrstelle.

Temperaturen weit über 30 Grad hielten viele junge Leute am Dienstag nicht davon ab, sich auf ein Date ins Probierwerk zu begeben anstatt sich in die Fluten im nächsten Freibad zu stürzen. Dafür gab es allerdings auch gute Gründe, denn die Arbeitsagentur für Arbeit hatte gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer zu Köln und der Handwerkskammer Köln zum Ausbildungsmarkt eingeladen.

„Wir haben rund 500 Jugendliche aus Leverkusen eingeladen, die aktuell noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind“, sagte Ausbildungsvermittler Volker Zilles. Auf der anderen Seite gibt es noch zahlreiche freie Lehrstellen, und zwar in allen Branchen. „Das Ausbildungsjahr beginnt am 1. August, und bis dahin ist noch viel Bewegung am Ausbildungsmarkt“, sagt Zilles. Vier sogenannte Nachvermittlungstermine organisiert die Arbeitsagentur in Leverkusen und im Bergischen.