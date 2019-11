Leverkusen-Steinbüchel : Vermisster Senior tot im Wald gefunden

Leverkusen Nach einer intensiven Suche hat sich das Schicksal des seit dem 26. Oktober vermissten Pavel I. auf tragische Weise geklärt. Ein Spaziergänger hat am Sonntag in einem Waldstück in Jüch nahe der Straße Im Jücherfeld eine männliche Leiche gefunden.

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Verstorbenen zweifelsfrei um den 85-Jährigen aus Steinbüchel. Der Senior litt an einer Herzerkrankung und war auf Medikamente angewiesen. Es liegen laut Kripo keine Hinweise auf eine Straftat vor. Eine großangelegte Suchaktion war ergebnislos geblieben.

(bu)