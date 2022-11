Crashs in Leverkusen bringen Staus : Verletzter bei Unfall in Wiesdorf

Wiesdorf/Opladen Betroffen waren der Willy-Brandt-Ring und der Europaring.

Für Stau auf zwei der Hauptverkehrsachsen der Stadt sorgten am Montag zwei Unfalle. Auf dem Willy-Brandt-Ring war gegen 8.20 Uhr ein Auffahrunfall in Höhe der Stixchesstraße passiert, ein Beteiligter wurde laut Polizei leicht verletzt. Eine Spur in Richtung Wiesdorf musst für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Am Nachmittag kam eine Autofahrerin aus noch ungeklärter Ursache auf dem Europaring von der Straße ab und prallte gegen einen Laternenmast. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, auch Notarzt und Rettungswagen wurden gerufen, meldet die Polizei.