Feuerwehreinsatz : Ofenbrand in der Wohnung: drei Verletzte in Manfort

Zimmerbrand an der Karl-Krekeler-Straße Foto: Feuerwehr Leverkusen

Leverkusen (bu) Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Krekeler-Straße sind am Dienstagabend drei Bewohner verletzt worden. Zwei erlitten leichte Blessuren und wurden vom Rettungsdienst versorgt, eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

