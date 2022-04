Weniger Menschen nutzen wegen Pademie Bus und Bahn im VRS-Gebiet : Verkehrsverbund plagen 20 Mio. Einnahmeverluste

Leverkusen/Köln Die 25 im Beirat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen erwirtschafteten im vergangenen Jahr gut 535 Mio. Euro, knapp 20 Millionen weniger als im Vorjahr. Der VRS will gegensteuern und erwartet mehr Einsatz von Bund und Land.

Die Pandemie ist eine Wirtschaftsbremse. Zumindest im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Das hat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) 2021 zu spüren bekommen. In Bilanzzahlen ausgedrückt: 2021 haben die 25 im Beirat des VRS zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen Einnahmen in Höhe von 535,26 Mio. Euro erwirtschaftet – ein Minus 19,74 Mio. (-3,56 Prozent) im Vergleich zu 2020 mit damals 554,99 Mio. Euro.

VRS-Geschäftsführer Michael Vogel ordnet ein: „Die Abwärtsspirale bei den Einnahmen hat sich verlangsamt. Trotzdem stehen dem ÖPNV noch schwere Zeiten bevor. Im Sinne übergeordneter Ziele wie der Mobilitätswende und dem Klimaschutz müssen wir die Fahrgäste nach Überwinden der Pandemie vom Umstieg auf Bus, Bahn und Zug überzeugen.“ Dazu will der VRS sein Tarif-Portfolio „mit Blick auf die Anforderungen, die durch die neuen Lebensroutinen der Menschen entstehen“, weiterentwickeln.

Im vergangenen Jahr zeichnete sich laut Vogel eine Trendwende ab: Waren 2020 Zeitkarten das stabilste Segment, nahm 2021 der Bartarif (Einzeltickets, Mehrfahrtentickets...) wieder leicht zu. Ein Einnahmeplus von 8,3 Prozent auf 109,77 Mio. Euro. Spitzenreiter waren die Einzeltickets mit einem Plus von 14,10 Prozent.

Gleichzeitig rührte sich bei den Zeitkarten im Ausbildungsverkehr kaum etwas. Der Bereich legte um 0,16 Prozent auf 170,65 Mio. zu. Immerhin, denn die Einnahmen bei den Zeittickets für Erwachsene gingen zurück. „Hier haben die Verkehrsunternehmen Einnahmen in Höhe von 249,75 Mio. Euro generiert – ein Minus von 10,37 Prozent“, meldet der VRS. „Diese Entwicklung legt den Schluss nahe, dass die Stammkunden, die dem ÖPNV in der Corona-Krise lange Zeit die Treue gehalten haben, im vergangenen Jahr teilweise zu Produkten des Bartarifs gegriffen haben“, merkt der VRS-Chef an. Entsprechend schrumpfte die Zahl der Zeitticket-Kunden um 7,63 Prozent oder 57.500 auf 696.000..