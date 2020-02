Verkehrsunfallstatistik : Polizei setzt auf mehr Schutz für Radler

Leverkusen 2019 gab es weniger Unfälle, aber mehr Tote und Schwerverletzte. Helme sollen Unfallfolgen mindern.

Weniger Unfälle, aber mehr Tote und Schwerverletzte – so lässt sich das Ergebnis der Unfallstatistik für Leverkusen zusammenfassen. Polizeipräsident Uwe Jacob und Verkehrsdirektor Werner Gross stellten die Zahlen am Dienstag im Präsidium in Köln vor (siehe Infokasten). Eine weitere Auffälligkeit: Während die Zahl der verunglückten Radler in der Nachbarstadt Köln zurückging, stieg sie in Leverkusen merklich (12,6 Prozent) an.