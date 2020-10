Kostenpflichtiger Inhalt: Konzept für Leverkusen : Verkehrsplaner setzen auf Fahrradstraßen

Die Fahrradstraße am Grünen Weg ist auch für Kraftfahrzeuge zugelassen. Es soll nun weitere solcher Fahrradstraßen geben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Was in Köln schon Mitte der 90er Jahre begonnen hat, setzt sich nun auch in Leverkusen vermehrt durch. Die Verkehrsverwaltung erarbeitet derzeit ein Konzept für weitere Radstraßen und -zonen.