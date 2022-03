Diskussion um den Bruno-Wiefel-Platz : CDU Opladen fordert neue Linienführung für Busse

Leverkusen-Opladen Die Wupsi soll die Umfahrung des geplanten Bruno-Wiefel-Platzes in einem Testzeitraum prüfen. Der Antrag erhielt jedoch nicht nur Zuspruch.

Wenn es nach dem Willen der CDU Opladen geht, fahren einige Buslinien, die die Gerichtsstraße nutzen, den Busbahnhof auf der Westseite der Neuen Bahnstadt in naher Zukunft über die Europaallee an – oder verlassen ihn darüber. Dafür wäre ein Umweg über die Freiherr-vom-Stein-Straße und den Nordkreisel nötig. Bisher steuern die Busse den Busbahnhof direkt an.