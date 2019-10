Verkehrs- und Verschönerungsverein : 145 Jahre im Einsatz für Opladen

Symbol der Erinnerung an das alte Opladen aus dem Fotoarchiv des Verschönerungsvereins: die Wupperbrücke. Foto: VVV Opladen

Leverkusen Der Verkehrs- und Verschönerungsverein blickte bei einem Festakt auf seine bewegte Vergangenheit zurück.

Beim Festakt zum 145-jährigen Bestehen des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Opladen waren Freude und Stolz des Vereinsvorsitzenden Toni Blankerts deutlich zu anzusehen. „Wir sind glücklich, dass unser Verein schon so lange existiert“, bemerkte der leidenschaftliche Opladener und ergänzte, der besondere Geburtstag werde in der ESV-Festhalle zwar gebührend gefeiert, sei aber im Grunde nur der Auftakt zu den Vorbereitungen des 150-jährigen Jubiläums.

Ein Auftakt allerdings, der es in sich hatte. Während rund 70 Vereinsmitglieder sowie zahlreiche geladene Gäste – darunter etwa Sparkassen-Vorstand Rainer Schwarz, Bahnstadtchefin Vera Rottes und Chempunkt-Leiter Ulrich Bornewasser – an festlichen Tafeln speisten und tranken, waren Erinnerungsfotos auf der Leinwand zu sehen. In einer kurzen Ansprache wies Bürgermeister Gerd Wölwer (Grüne) darauf hin, dass sich einige seiner Amtsvorgänger höchstpersönlich für den VVV engagierten und für dessen Belange einsetzten, nachdem der Opladener Bürgermeister Alexander Vetter den Zusammenschluss im Jahr 1874 ins Leben gerufen hatte.