Verkehr in Leverkusen : Der Amselweg ist jetzt Fahrradstraße

Leverkusen Die Sackgasse ist eine schnelle Zweiradverbindung zwischen Küppersteg und Opladen. Weitere Fahrradstraßen sollen im Stadtgebiet folgen.

Am Donnerstag ist der Amselweg in Küppersteg als zweite von zunächst drei neuen Fahrradstraßen hinzugekommen. Die etwa 300 Meter lange Sackgasse gilt als stark befahrene Radroute und als schnelle Verbindung zwischen dem Mühlenweg in Küppersteg und der Straße am Kettnersbusch in Opladen. Am nächsten Montag wird die Straße Schlebuschrath in Alkenrath – zwischen dem Sportplatz des SSV Alkenrath und der Brücke an der Autobahn A1 – ebenfalls mit einem entsprechenden Hinweisschild versehen und als reine Fahrradstraße ausgeschildert.