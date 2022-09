Zum Herbstfest am 2. Oktober : Kaufsonntag in Wiesdorf – Verdi schweigt noch

Verkaufsoffene Sonntage in Wiesdorf ziehen in der Regel viel Kundschaft an. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen In der Leverkusener City sollen am „Herbstfest“-Sonntag 2. Oktober die Geschäfte öffnen. Die klagefreudige Gewerkschaft Verdi hält die Füße still – noch. Am Montag sind Shopping-Sonntage auch Thema im Stadtrat.