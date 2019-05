E-Scooter kommen : Kein Blitzstart für den schnellen E-Roller

Ab Sommer soll der Elektro-Scooter rollen. Stadt und Handel reagieren noch verhalten.

Auch in der Elektrofahrzeugbranche sind die Reaktionen noch verhalten. „Wenn ein Kunde einen E-Scooter haben will, verkaufe ich ihm einen“, sagt Volker Haas, Inhaber von „Scooterland Leverkusen“ an der Hardenbergstraße. Auf der Homepage des Leverkusener Elektrofahrzeugspezialisten sucht man die flotten, kleinen Tretroller vergeblich. „Das Geschäft ist in Leverkusen noch eine Nische“, sagt Haas. Nach Goldgräberstimmung hört sich das nicht an, und das hat offenbar Gründe. „Die Gesetzeslage ist noch zu unsicher“, sagt der Leverkusener Händler. Die Tretroller hätten noch keine Allgemeine Betriebserlaubnis. Die können Hersteller erst beantragen, wenn die E-Scooter gesetzlich zugelassen sind. Auch die noch hohen Preise (im Schnitt 2500 Euro) und geringe Reichweiten (35 bis 50 Kilometer) hielten Kunden noch von einem Kauf ab. Größere Reichweiten (bis 100 Kilometer) seien nur mit Zusatzakku möglich, der rund 1000 Euro zusätzlich koste. Haas: „Für das Geld holt sich mancher lieber eine Vespa ohne Elektroantrieb.“