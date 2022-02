Neustadtfunken auf Tour : Verhaltener Auftakt zu Altweiber in Leverkusen

Frauen an die Macht: Die Tänzerinnen der Neustadtfunken gehen auf Tour. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Corona-Einschränkungen und feucht-kühles Wetter haben den Karneval in der Chemiestadt verhalten beginnen lassen. Immerhin: Ein ganzer Bus fideler Neustadtfunken tourt durch Opladen.

Ein kleines Tänzchen vor dem Altenheim an der Ulrichstraße und schon ging es weiter. Ein Bus voller fideler Neustadtfunken hat sich auf eine Tour durch Opladen gemacht. Tanzen, Singen und Schunkeln haben sie auch durch Corona nicht verlernt. Und hinter den Fenster des Altenheims wurde mitgesungen.

Leere herrschte mittags auf der Opladener Fußgängerzone, die die Stadtverwaltung neben dem Marktplatz zur „Brauchtumszone“ erklärt hatte. Corona-Regeln, das schlechte Wetter und womöglich auch die Bilder von einem beginnenden Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine trübten die Feierlaune.

Claudia aus Köln mag Funken, auch wenn sie unbeweglich sind, wie der auf der Kölner Straße. Foto: Uwe Miserius

Claudia aus Köln, die in Opladen arbeitet, ließ sich den Spaß aber nicht nehmen. Mit bunter Perrücke und Lappenkostüm bützte sie in Ermangelung lebendiger Männer kurzerhand den bronzenen Funken in der Fußgängerzone, der eine blau-weiße Maske trug und sich das gerne gefallen ließ.

Die Stadt hatte vor den tollen Tagen vor dem Hintergrund der Pandemie Regeln ausgegeben. Demnach ist Straßenkarneval an Weiberfastnacht nur in den Opladener Brauchtumszonen (Fußgängerzone und Marktplatz) erlaubt, in denen Impfnachweise nötig sind. Ab Freitag wird dann zusätzlich auch die Schlebuscher Brauchtumszone geöffnet. Zum närrischen Feiern in den Kneipen brauchen Jecke zusätzlich zum Impfnachweis auch einen tagesaktuellen Test. Streifen des Ordnunsgdienstes kontrollieren die Corona-Vorgaben.

Der traditionelle Weibersturm in den Luminaden in Wiesdorf ebenso wie der in Schlebusch waren wegen der möglichen Infektionsgefahr abgesagt worden.

