Vergewaltigungs-Prozess vor dem Landgericht Köln : Beschuldigter macht kuriose Aussage

Leverkusen Eine Amtsbescheinigung der Stadt Leverkusen soll ihm das Vergewaltigen von Frauen in seiner Wohnung erlauben. Das behauptete der Mann mehrfach gegenüber Polizei und Ärzten der LVR-Klinik Langenfeld.

Auch die behandelnden Ärzte aus der LVR-Klinik in Langenfeld stellten dem Leverkusener kein gutes Zeugnis aus und waren einhellig der Meinung, dass der Beschuldigte krank und eben aktuell nicht in der Lage sei, ein selbstbestimmtes Leben ohne Gefahr für seine Umwelt zu führen.

Die Übergriffe auf die Frauen begründete der 53-Jährige damit, dass er eine Bescheinigung der Stadt Leverkusen habe, wonach er Frauen mitnehmen und sie in seiner Wohnung vergewaltigen darf. Diese immer wieder gemachten Angaben des Leverkuseners bestätigten nicht nur Polizisten, die den Mann in der Wiesdorfer Fußgängerzone fixierten hatten und das in den ersten Ermittlungen protokollierten, sondern auch die von der Polizei zwecks Einweisung in die Landesklinik gerufene Notfallärztin und die behandelnden Ärzte aus Langenfeld. Auch ihnen erzählte er immer wieder von der „amtlichen Berechtigung“ der Stadtverwaltung.