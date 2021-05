Autobahn voraussichtlich bis Mittag gesperrt : Verfolgungsfahrt auf A 1 zwischen Dortmund und Leverkusen

Die Polizei (Symbolbild) verfolgte den Mann in der Nacht zu Freitag nach einer Kontrolle in Dortmund. Foto: dpa/Patrick Seeger

Leverkusen/Dortmund Auf Höhe einer Baustelle bei Leverkusen kam der Wagen eines 23-Jährigen, der sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte, ins Schleudern und kollidierte mit einem Lastwagen.

Ein Autofahrer hat sich zwischen Dortmund und Leverkusen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der 23-Jährige sollte in der Nacht zu Freitag in Dortmund von Beamten kontrolliert werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er missachtete aber die Anhaltezeichen und flüchtete auf die Autobahn 1 in Richtung Köln.

Zu einer ähnlichen Verfolgungsfahrt kam es auch in Bochum, bei der ein 31 Jahre alter Mann festgenommen wurde. Gegen ihn liege seit über zwei Jahren ein Haftbefehl vor, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Demnach war der Mann am Donnerstagabend mit seinem Auto in Bochum unterwegs, als Beamte ihn kontrollieren wollten. Daraufhin flüchtete er auf die Autobahn 40 in Richtung Dortmund und nahm in Bochum-Hamme wieder die Ausfahrt.