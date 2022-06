Tankrabatt in Leverkusen : Vereinzelte Schlangen an den Tankstellen

Schlangen an der HEM-Tankstelle an der Borsigstraße in Alkenrath am Mittwochvormittag. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Am ersten Tag des staatlichen Tankrabatts kam es am Mittwoch auch in Leverkusen vereinzelt zu Schlangen an den Zapfsäulen der Tankstellen.

So brauchten Autofahrer etwa an der HEM-Tankstelle an der Borsigstraße in Alkenrath am Vormittag etwas Geduld, bevor sie an der Reihe waren.

„Die Senkung der Energiesteuer hat am Morgen zu teils extremen Preisunterschieden an den Tankstellen geführt“, berichtet Thomas Müther, Sprecher des ADAC Nordrhein. Bei den Spritpreisen soll es landesweit teilweise Unterschiede von 20 bis 40 Cent je Liter gegeben haben, und das auch an Tankstellen, die sehr nah beieinander liegen.

Der Automobilclub bezieht sich auf das Beispiel der Nachbarstadt Köln. Dort hätten Tankstellen den Tankrabatt in größerem Maße bereits an die Kunden weitergegeben. Der Preis für Super E10 lag in Köln an manchen Tankstellen unter 1,80 Euro, der Dieselpreis bei 1,81 Euro. Müther: „Es gibt aber auch Tankstellen, an denen vom Tankrabatt noch wenig bis gar nichts zu sehen ist. Das kann an Logistikproblemen liegen oder daran, dass zunächst der teuer eingekaufte Sprit aus dem Mai noch zu höheren Preisen abverkauft werden soll. Gerade bei Super-Benzin sind wir aktuell häufig noch ein ganzes Stück von der vorgesehenen Reduktion entfernt.“

Der ADAC rät, die Spritpreise mit Hilfe entsprechender Apps zu vergleichen und möglichst am Abend zu tanken. Dann sei es billiger.

