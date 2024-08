Eine Woche Sportangebote Leverkusener Netzwerk bringt Senioren in Bewegung

Und damit das jährlich einmalige Fest eine größere Nachhaltigkeit hat, haben sich die Verantwortlichen des Netzwerks eine besondere Neuerung ausgedacht: dem Fest folgt eine ganze Woche der Bewegung. Die beginnt am Sonntag, 25. August, und endet Freitag, 30. August. Innerhalb dieser sechs Tage gibt’s an vielen Stellen und in vielen Begegnungsstätten im Stadtgebiet Bewegungsangebote für Senioren. „Es gibt einen ganzen Stundenplan“, erzählt Arps entzückt. Dazu gehört etwa die Seniorengymnastik in der ATS-Begegnungsstätte im Wohnpark Bürgerbusch, ein Tanzkurs in der Awo-Begegnungsstätte Rheindorf, Yoga beim TSV Bayer oder eine Kräuterwanderung auf dem Naturgut Ophoven. Die Bildungseinrichtung, die eigentlich für ihre Arbeit mit Kindern bekannt ist, will sich laut Arps vermehrt auch um die Belange von Senioren kümmern. Einige der Angebote sind kostenlos, andere verlangen einen „schmalen Taler“.