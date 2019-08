Zehn Jahre Bürgerverein : „Leben in Hitdorf“ feiert Geburtstag

Hitdorf Der Verein, der sich für Hitdorfer belange engagiert, wird zehn Jahre alt. Und wächst.

Finanziert werden die Aktionen, Workshops und sportlichen Angebote durch Sponsoren, Spenden und Mitgliedsbeiträge, der mit 15 Euro, so Westhoff, sicher überschaubar sei. 70 Mitglieder zählt der Verein, hinzu kommen 50 Helfer. „Ursprünglich waren es elf. Das zeigt, dass wir konstant gewachsen sind“, betont der emeritierte Professor der Psychologie. Dazu sei der Verein der wohl eifrigste darin, Anträge für den Verfügungsfonds zu stellen – meistens mit Erfolg.

Wie bekannt, beliebt und akzeptiert das Projekt in dem kleinen Stadtteil ist, veranschaulichte auch die Zahl der Partygäste am vergangenen Wochenende. 150 kamen in der Stadthalle zusammen, tanzten und quatschten bis in den späten Abend. Sicher sei die Halle schon mal stärker gefüllt gewesen, doch so sei noch genug Platz zum Tanzen gewesen, merkte Westhoff an. Er war einst wegen der Liebe nach Aachen gezogen, verließ die TU Dresden und setzte sich mit seiner Frau schließlich in Hitdorf nieder. An seinem Engagement kann schnell erahnt werden, wie wohl sich der 72-Jährige in seiner neuen Wahlheimat fühlt.

Die nächste Aktion von Leben in Hitdorf steht derweil auch schon in den Startlöchern. Am 14. September befreien Freiwillige ab 10 Uhr das Rheinufer in Hitdorf von Unrat. Auch das ist eben „Leben in Hitdorf“.