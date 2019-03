Zweiter Parkplatz am Schloss : Morsbroich: Stadt soll Stellung nehmen

Vorsitzender Gottfried Zaby hat für den Museumsverein ein Schreiben unterzeichnet, in dem die Stadt aufgefordert wird, die Flächenangaben bis kommenden Donnerstag (dann tagt der Bezirk III) richtig zu stellen beziehungsweise generell Stellung dazu zu nehmen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Museumsverein moniert überhöhte Flächenangaben der Stadt beim Parkplatzbau. Öffentlichkeit werde so irregeführt.

Der Museumsverein Morsbroich legt nach. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Richrath fordert der Vorsitzende Gottfried Zaby im Namen des Vereins die Stadt zu einer Richtigstellung auf. Konkret geht es um die Größe eines vom Verein im Schloss-Konzept vorgeschlagenen zweiten Parkplatzes – in der Politik wird derzeit Widerstand laut, weil der Parkplatz im Landschaftsschutzgebiet liege (wir berichteten).

Nun schreibt Zaby für den Verein. „Die Angaben der Verwaltungsvorlage zu den benötigten Flächen sind deutlich überzogen und suggerieren einen übersteigerten Flächenverbauch. Damit wird die Politik auf falscher Tatsachengrundlage bereits anfänglich gegen das vom Museumsverein geplante Parkprojekt eingenommen. Soll das so sein?“, fragt Zaby.

Info Restaurant-Interessent nicht verprellen Restaurant Laut einem Vereinsmitglied gibt es einen Interessenten fürs Restaurant, der 400.000 Euro investieren will. 100 bis 150 Plätze könnte die Gastronomie haben. Dafür und für andere große Veranstaltungen brauche es Parkraum. „Wenn der Investor die Unruhe jetzt mitkriegt, kann es auch sein, das ihm die Lust vergeht.“

„Wahrscheinlich wäre es in den bisherigen Beratungen nicht zur Vertagung bekommen, wenn die politischen Entscheidungsträger von der Verwaltung eine Richtigstellung der Planungsgrundlagen und -aussagen bekommen hätten.“ Der notwendige Flächenbedarf für den neuen Parkplatz, einen Spielplatz und den Zubau – „um den es bei den derzeitigen Förderanträgen überhaupt nicht geht“ – sei rund 50 Prozent geringer als von der Stadt angegeben. Die Öffentlichkeit, Investoren, Sponsoren und die Politik hätten ein Recht auf „Wahrheit und Klarheit. Und zwar aktuell und nicht erst in mehreren Monaten.“ Der Verein hatte im Kulturausschuss, indem Bernhard Marewski (CDU) die Stadt scharf für falsche Zahlen kritisiert hatte, den Eindruck, die Stadt wolle vorerst keine Stellungnahme abgeben. „Der Museumsverein kann Ihnen nur raten, hier schnellstens zu reagieren“, schreibt der Museumsverein. Die Stadt solle für die für das Schloss-Areal zuständige Bezirksvertretung III, die am Donnerstag, 28. März, das nächste Mal tagt, eine Richtigstellung bekannt machen beziehungsweise eine Stellunnahme darüber abgeben, „ob die Planungsgrundlagen und -aussagen zum Flächenbedarf der Verwaltung oder des Museumsvereins richtig sind“.

Auch auf den Einspruch der Grünen, es handele sich beim vorgesehenen Parkplatz um einen Eingriff ins Landschaftsschutzgebiet, geht der Museumsverein im Brief an die Stadt ein. Die Parkplatzfläche von 3000 Quadratmetern solle laut Konzept mit rund 250 Metern Heckenpflanzen umsäumt werden, rund 210 Quadratmeter Pflanzfläche und zehn Solitärbäume erhalten. Zudem soll der Baumbestand im Parkplatzbereich „soweit möglich und soweit Erhaltungswürdigkeit bestehe erhalten bleiben. Der Museumsverein hatte einen Garten- und Landschaftsarchitekt mit der Prüfung des Bereichs beauftragt. Er habe bestätigt, „dass die Vegetation im Planbereich Parkplatz keine Schutzwürdigkeit“ zeige. Zur Erinnerung: Der Parkplatz ist längs der Gustav-Heinemann-Straße im Außenpark angedacht. Dort besteht eine Feuerwehrzufahrt.

Die Stadtverwaltung sagte auf Anfrage unserer Redaktion, es werde eine Position der Verwaltung bis zur Sitzung der Bezirksvertretung III vorliegen.