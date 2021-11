Betreuung von Kindern : Verein „Domino“ erhält Preis für Trauerbegleitung

Trauer und Schmerz können Kinder in einer Trauergruppe verarbeiten. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leverkusen Der Verein Zentrum für trauernde Kinder wurde mit dem zweiten Preis der Stiftung „Gemeinsam Handeln“ ausgezeichnet. In begleiteten Unterstützungsgruppen bietet „Domino“ in Bergisch Gladbach und Leverkusen geschützte Räume, in denen trauernden Kindern und Jugendlichen Gelegenheit gegeben wird, ihren individuellen Trauerweg zu finden.

Der „Engagementpreis“ wird alle zwei Jahre von der Stiftung „Gemeinsam Handeln“ und dem Paritätischen-NRW vergeben.

Welche Wertigkeit diese Gruppe für die trauernden Jugendlichen hat, zeigt eine Nachricht, die eine Jugendliche (19) nach ihrer Abschiedsfeier mit der Gruppe in die „WhatsApp-Gruppe“ der Teilnehmer gestellt hat: „Hey ihr Lieben“, schreibt die 19-Jährige. „Nochmal vielen, vielen Dank für alles was ich von euch bekommen habe, sei es Liebe, Verständnis oder Mitgefühl. Gestern war ein sehr bedeutsamer Tag für mich und eure lieben Worte und Gedanken über mich zu hören hat mich so sehr berührt. Danke!“ Und weiter: „Ich wäre am liebsten für immer mit euch in einer Gruppe geblieben.“ Und weiter: „Ich hoffe so sehr, dass ich an dem Weihnachtsessen kann, weil es ist so ein schönes Gefühl, bei euch/mit euch zu sein. Danke an euch alle. Liebe euch und unsere Gruppe so sehr, dass es schon weh tut“

Bei aller Freude über schöne Erlebnisse waren die Gruppentreffen unter Corona-Bedingungen geprägt von organisatorischem Mehraufwand und besonderer Beachtung technischer (in Zoom-Meetings) oder hygienischer Vorgaben, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. „Die Konzentration auf all diese Randbedingungen machte es vor allem den Gruppenleiterinnen, aber auch den trauernden Jugendlichen nicht leicht.“ Seit den gelockerten Corona-Bedingungen laufen unter Einhaltung der Hygienebedingungen beinahe wieder ohne Einschränkungen und im persönlichen Kontakt. Wohl durch die Besonderheiten der „Corona-Zeit“ und den Beginn der Studienzeit hätten sich nun nach langer Teilnahme drei Jugendliche aus der Trauergruppe verabschiedet, so dass Plätze für interessierte Jugendliche frei geworden sind.