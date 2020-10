Ausstand in Leverkusen : Verdi weitet Warnstreik auf das Klinikum aus

Zu einem Warnstreik wie hier in der Berliner Charité soll es auch am Klinikum kommen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Leverkusen Der Arbeitskampf im Öffentlichen Dienst verschärft sich weiter und hat nachhaltige Auswirkungen auf das Stadtleben. Nachdem Verdi für Montag und Dienstag Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr angekündigt und ausgeführt hatte, will die Dienstleistungsgewerkschaft Streikaktionen auch auf die kommunalen Kliniken ausweiten.

Am Dienstag, 20. Oktober, sollen Auszubildende und Praktikanten des Pflegebereichs nach einem Aufruf der Gewerkschaft in einen kurzzeitigen Ausstand treten. Sie treffen sich zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr im Innenhof des Klinikums zu einer Protestaktion.

Ursprünglich war geplant, an einer zentralen Kundgebung in Köln teilzunehmen, berichtet Wolfgang Stückle, Betriebsratsvorsitzender des Klinikums. „Die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie hat uns hiervon Abstand nehmen lassen.“

Kliniksprecherin Sandra Samper erwartet keine spürbaren Auswirkungen der Aktion auf den Betriebsablauf im Klinikum. „Das hat bisher immer gut geklappt, das Personal trägt Telefone bei sich und ist so für Notfälle erreichbar.“

Der zweitägige Warnstreik im Nahverkehr verlangt den Fahrgästen einmal mehr viel Geduld ab. Die Hauptlinien der Wupsi wurden am Montag zwar durch private Fahrer bedient, doch war das Angebot in der Fläche und in den Taktzeiten erheblich eingeschränkt. Am Dienstag soll sich das Ganze wiederholen.

„Die Arbeitgeber müssen wissen, dass es uns sehr ernst ist“, begründet Daniel Kolle, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Köln-Bonn-Leverkusen, den Streikaufruf für Dienstag „Wir wollen ein schnelles und gutes Ergebnis.“ Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot bewertet Kolle als „absolut unzureichend“. In den Kommunen müssten sich Bürger nun auf längere Wartezeiten in den Ämtern einstellen. Auch Kindertagesstätten in Köln, Bonn, Troisdorf, Hennef und Gummersbach würden von Streiks betroffen sein, kündigt die Gewerkschaft an.

Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten bei Bund und Kommunen eine Gehaltserhöhung von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro.