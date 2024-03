Zwei weitere Tage auch in Leverkusen Verdi kündigt weiteren Streik im Nahverkehr an

„Besserer Nahverkehr ist nur mit attraktiveren Arbeitsbedingungen möglich. Um auch zukünftig ausreichend Personal zu finden, muss Entlastung her. Schichtarbeit und Überstunden greifen die Gesundheit an, der hohe Krankenstand macht das mehr als deutlich“, sagt Gewerkschaftssekretär Kenan Millihuzin. „Die Arbeitgeber wollen mehr Belastung, so lässt sich der vorhandene Mangel an Arbeitskräften nicht beseitigen“. Die Verhandlungen werden am 12./13. März in dritter Runde in Dortmund fortgesetzt, heißt es in der Mitteilung von Verdi.