Verdacht auf Tiertötung in Leverkusen Toten Rüden im Wald abgelegt

Die Tierrechtsorganisation Peta macht auf den Fall einer mutmaßlichen Tiertötung in Leverkusen aufmerksam und setzt 1000 Euro Belohnung für Hinweise zur Aufklärung des Falles aus. Nach Angaben eines Hinweisgebers wurde ein Rüde am Freitag, dem 15. März, gegen 14 Uhr in einem Waldgebiet nahe der Gezelinkapelle tot aufgefunden, berichtet Peta. Der Täter habe den Kadaver des Vierbeiners in einem Koffer dort „entsorgt“. In den sozialen Medien kursiert inzwischen ein Foto des toten Tieres mit dem Namen „Hulk“, wie es in einem Waldstück in einem offenen Koffer liegt.