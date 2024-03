Verdacht auf Fahrerflucht Polizei sucht Frau in schwarzem SUV

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, bei dem sich ein Motorroller-Fahrer (56) leicht verletzte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht gegen eine unbekannte Autofahrerin in einem schwarzen SUV. Laut Polizei wollte der Motorrollerfahrer gegen 8 Uhr von der Syltstraße nach links auf die Gustav-Heinemann-Straße abbiegen, als ihm der mutmaßlich bei „Rot" auf die Kreuzung fahrende Wagen entgegen kam. Der Rollerfahrer bremste, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen, die ambulant in einer Klinik versorgt wurden. Der SUV fuhr weiter Richtung Schlebusch. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0221-2290