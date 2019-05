Verbraucherzentrale : Vorsicht bei Sofortkrediten

Leverkusen Jahresbilanz: Verbraucherzentrale berät 2018 rund 6000 Leverkusener.

Dreiste Gauner lassen sich immer wieder neue Tricks einfallen. Dazu gehört auch das Versprechen einer Kreditkarte oder eines Sofortkredits. Wer eine Gegenleistung erwartet, wird schnell eines Besseren belehrt und erhält Post vom Inkassobüro einschließlich Drohungen. Das hat die Verbraucherzentrale Leverkusen festgestellt. Deshalb warnt Elisabeth Schoemakers, Beraterin für Geld- und Kreditprobleme, dringend davor, sich auf Zahlungen einzulassen: „Obwohl die Agenturen im Ausland nur schwer zu finden sind, können wir in der Regel helfen.“ Wer es selbst versuchen möchte, findetVordrucke auf der Internetseite der Verbraucherzentrale NRW.

Konsumieren will gelernt sein. Das gilt speziell für Menschen, die sich im Verbraucheralltag nicht gut auskennen. Migranten oder Flüchtlinge zählen zu denen, die schnell in die Fallstricke von Betrügern geraten. „Diese Zielgruppen sind perfekte Opfer“, erläuterte Bernhard Pilch, Leiter der Leverkusener Beratungsstelle, als er jetzt den Jahresbericht 2018 mit seinen Kollegen Schoemakers und Sven Friese, zuständig für Strom- und Gaspreise, vorstellte. Rund 6000 Menschen baten bei Fragen und Problemen um Hilfe. Rund 1150 Rechtsberatungen und -Vertretungen führten zum Erfolg. Unter anderem auch, wenn sich Verbraucher über ungewollte Wechsel des Energieversorgers beklagten. Sie hatten sich im Vorfeld häufig auf Telefonate oder Besuche an der Haustür eingelassen. Dann winkten die Vertreter mit verlockenden Angeboten und sprachen von „Preisvergleich“ oder „Kostenersparnis“.