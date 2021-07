Verbraucherzentrale Leverkusen warnt : So erleichtern Betrüger Flutopfer

Wer am Laptop mit Kreditkarte zahlt, sollte wissen an wen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Leverkusen Wer sich in einer schlimmen Lage befindet, könnte leichter auf Fakeshops im Netz reinfallen. Die Verbraucherzentrale Leverkusen gibt Tipps gegen Kriminelle.

Des einen Not ist des anderen Profit: Die Hilflosigkeit der akut vom Unwetter betroffenen Menschen nutzen Kriminelle aus, um ein gewinnbringendes Geschäft zu machen. Darauf macht die Verbraucherzentrale Leverkusen aufmerksam. Erste Hinweise auf Betrugsdelikte sind bei der Polizei Bonn und Köln eingegangen. Die Behörden ermitteln gegen sogenannte Fake-Shops, kriminelle Plattformen, die etwa Bautrockner anbieten. Nachdem die Ware bestellt und per Vorkasse bezahlt wurde, stellten die Betroffenen fest, dass es sich um keinen seriösen Anbieter handelt und eine Kontaktaufnahme nicht möglich ist. „Wer in der Not nicht genau hinschaut und in die ausgelegte Falle tappt, sollte versuchen, die die Zahlung sofort zu stoppen“, rät die Verbraucherzentrale. „Je schneller reagiert wird, desto höher ist die Chance, sein Geld zurückzubekommen.“