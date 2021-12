Verbraucherzentrale : Vom Haushaltshelfer zum Online-Beschützer

Leverkusen Vor 40 Jahren startete die Verbraucherzentrale Leverkusen ihr Beratungsangebot. Seither hat sich manches verändert. Vor allem digitale Themen und handfeste Gefahren aus dem Netz drängen nach vorn.

Den Leverkusenern Rat geben – zum Beispiel bei der „Überrumpelung am Telefon, an der Haustüre und im Geschäft“ oder dann, wenn eine „vereinbarte Leistung nicht oder nur schlecht erbracht wurde“. Das macht die Verbraucherzentrale in Leverkusen nun seit 40 Jahren. Bernhard Plich, Leiter der Filiale an der Dönhoffstraße, und sein Team haben aber nicht gefeiert. „Die katastrophalen Ereignisse im Juli machten es vordringlicher, alle Kraft für die Unterstützung von Hochwasser-Betroffenen einzusetzen und nach der Explosion im Chempark für Fragen verunsicherter Menschen zur Verfügung zu stehen“, berichtet er. Gegen Ende des Jahres zieht der Chef, der seit 2016 die Leverkusener Filiale leitet, zum 40-jährigen Bestehen Bilanz und schaut nach vorn.