Verbraucherzentrale in Leverkusen informiert Alles Wissenswerte zum Heizungs-Energie-Gesetz

Das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Die kontrovers diskutierte Neuregelung des Gesetzes legt energetische Anforderungen an Heizungen fest und sorgte in den vergangenen Monaten bei vielen Verbrauchern für offene Fragen. Die Verbraucherzentrale Leverkusen klärt auf: