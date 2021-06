Neuer Jahresbericht : Verbraucherschützer holen 40 Leverkusener aus Neppkredit-Falle

Leverkusen Von wegen gebührenfrei! Die Betroffenen sollten oft mehrere hundert Euro zahlen. Im Bericht der Verbraucherzentrale zum Corona-Jahr 2020 geht es außerdem um Reise-Storno und Pannen beim Online-Handel.

Der Onlinehandel habe Hochkonjunktur und rufe unlautere Praktiken auf den Plan, so Pilch. Vieles in der digitalen Welt wirke einfacher für Verbraucher. Doch Vorsicht: Vieles führe zu Kostenfallen, Abzocke und Missbrauch von Nutzerdaten, denn Menschen gäben zwangsläufig zu viele Daten preis, da etliche Datenschutzerklärungen schwer zu verstehen, die Konsequenzen nicht einsehbar seien. Oft seien die Daten auch eingekauft worden, um Leute am Telefon oder per Mail zu belästigen und undurchsichtige Verträge anzubahnen.