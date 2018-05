Leverkusen: Verborgene Schätze der Villa Römer

Leverkusen "Ans Licht geholt" heißt eine Ausstel-lung der Stadtge-schichtlichen Vereini-gung mit Depot-beständen. Zudem wird mit besonderen Schaustücken an die Sakralkünstler Wilhelm Völker und Paul Weigmann erinnert.

Was haben ein Dual-Plattenspieler, eine Opladener Schützenfahne, ein Moped der Marke "Bismarck" und ein mit exotischen Motiven besticktes Taufkleid aus Südafrika gemeinsam? Es sind Erinnerungsstücke, die viele Jahre in der Dunkelheit standen und nun erstmals als Exponate einer Ausstellung dienen. "Ans Licht geholt", so heißt der Titel der Schau, die am Sonntag in der Villa Römer eröffnet wird (siehe Info). Die Stadtgeschichtliche Vereinigung hat ihr Depot gesichtet und herausgeholt, was nicht für die Dauerausstellung in der Villa Römer verwendet wird. Dabei geht es ihr nicht nur um Erinnerung in schnelllebigen Zeiten, um "Geschichte zum Anfassen", sondern auch um ein Anliegen: "Wir wollen die Menschen ermuntern, ihre alten Schätze nicht einfach so auf dem Müll zu entsorgen", sagt die Vereinsvorsitzende Gabriele Pelzer. Nicht ohne Stolz verweist sie auf den reichen Fundus des Vereins, der überwiegend aus Schenkungen und Leihgaben besteht.