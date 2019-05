Kunst, Wein, Politik : Europa-Union informiert im Vorfeld der Wahl

Ein Herz für Europa – „Eloba“ stellt in der Friedenskirche aus. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen (bu) Am 26. Mai ist Europawahl. Zu dem Anlass bietet die Europa-Union Leverkusen eine Veranstaltungsreihe an. Sie startet am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr mit der Eröffnung der Ausstellung „(M)ein Herz für Europa“ der Künstlerin Ellen Loh-Bachmann (Eloba) in der evangelischen Friedenskirche an der Merziger Straße in der Waldsiedlung in Schlebusch.

Es sprechen Pfarrer Gunnar Plewe, Bürgermeister Bernhard Marewski und der Vorsitzende der Europa-Union, Hans Georg Meyer. Der Pohjamkartanon Youth Chor, ein Schulchor des Musikgymnasiums Oulu/Finnland sorgt für die musikalische Untermalung. Die Ausstellung Elobas läuft bis zum Wahltag am 26. Mai und ist auf Anfrage geöffnet (Kontakt: Küsterin Susanne Wissem Tel. 0163/2011501).

Es folgen weitere Veranstaltungen in der Friedenskirche: Am Mittwoch, 15. Mai, 18 Uhr lädt Hans-Georg Meyer zu einer europäischen Weinprobe (Umlage 15 Euro pro Teilnehmer, Anmeldung unter Telefon 0214/93242. Am Freitag,17. Mai, 18 Uhr spricht Michael Gutbier zum Thema „Kommt der Brexit?“. – „Brauchen wir Europa?“, fragt Hans-Georg Meyer in seinem Vortrag am Dienstag, 21. Mai, 18 Uhr.