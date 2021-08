Bis zum 22. August auf der Opladener Schusterinsel : Sommergarten wird verlängert

Regenbogen überm Sommergarten in Opladen. Es geht in die Verlängerung. Foto: RP/Veranstaltungsbüro Nolden

Opladen Veranstalter und Standbetreiber sind sich einig: Der Sommergarten soll statt zwei nun drei Wochen dauern. Heißt: Kommende Woche Mittwoch bis Samstag ist weiterhin Gelegenheit zum gemütlichen Plausch bei Gerstensaft und anderen Gaumenschmeichlern auf der Schusterinsel.

Sieben Tage Sommergarten sind schon rum, da fällt auch dem Sommer ein, dass er jetzt dran ist. Mittwoch war das Wetter prima, die Laune der Gäste auf der Festwiese an der Kastanienallee auch.

Und während gegen 21.30 Uhr mit der Dämmerung die Lämpchen an den Partyzelten zur Geltung kamen, ging auch Veranstalter Werner Nolden ein Licht auf. „Wir haben uns am Mittwoch mit allen Standbetreibern und auf vielfachen Wunsch der Besucher hin entschlossen, den Sommergarten um eine Woche zu verlängern“, verkündet er.

„Wir enden also nicht am kommenden Sonntag, 15. August, sondern sind auch nächste Woche noch einmal von Mittwoch, 18., bis Sonntag, 22. August, für die Gäste da.“ Die melden sich über das System e-guest vor Ort an und beim Verlassen des Areals auch wieder ab. Das Ganze läuft ebenso wie die Speisekarte über einen QR-Code.