Aggression am Steuer : Attacke an der Ampel – veränstigter Autofahrer greift zum Messer

Gleich zweimal musste die Polizei am Dienstagabend zur Gustav-Heinemann-Straße ausrücken. Foto: dap/dpa

Leverkusen Die Hitze der vergangenen Tage setzt offenbar manchem Autofahrern erheblich zu. So ereigneten sich am Dienstagabend innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Vorfälle, bei denen Autofahrer ihrer Aggression freien Lauf ließen und so sich und andere in Gefahr brachten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Bussang Von Bernd Bussang Autorendetails aufklappen Bernd Bussang ist Redaktionsleiter in Leverkusen und stellvertretender Leitender Regionalredakteur. zum Autorenprofil

In Manfort griff ein Autofahrer zum Messer, nachdem sein Widersacher gegen Tür und Fenster seines Wagens geschlagen und getreten hatte. In Wiesdorf stoppte die Polizei gleich drei Autofahrer, nachdem diese sich ein Rennen mit Spitzengeschwindigkeiten deutlich über 100 km/h geliefert hatten.

Den ersten Einsatz hatte die Polizei gegen 18 Uhr auf der Gustav-Heinemann-Straße. Dort war laut Polizeibericht an einer Rot zeigenden Ampel ein 26-Jähriger aus seinem Audi gestiegen. Wutschnaubend beschimpfte er einen 66-Jährigen in einem Kia, der neben ihm gehalten hatte. Der 26-Jährige hämmerte mit seinen Händen gegen die geschlossene Fensterscheibe und trat gegen die Fahrertür. Der Grund: Der 26-Jährige hatte den Fahrsteifen nicht wechseln können, weil der Kia-Fahrer auf gleicher Höhe neben ihm fuhr, berichtet die Polizei weiter. Der Auftritt des Jüngeren beeindruckte den Älteren offenbar so sehr, dass er in sein Handschuhfach griff und ein Messer herausholte, das der dem Audifahrer zeigte. Alarmierte Polizisten stellten das Messer sicher und beschlagnahmten die Führerscheine der beiden Männer.