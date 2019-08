Scheiben eingeschlagen : Vandalismus an der Manforter Friedhofskapelle

Vandalismus an der Manforter Friedhofskapelle

Spuren von Vandalismus an der Friedhofskapelle in Manfort. Inzwischen wurden die Scheiben ersetzt. Foto: Ulrich Schütz

Manfort Auf dem Friedhof an der Manforter Straße haben Unbekannte mehrere Fenster der Friedhofskapelle mutwillig beschädigt, eines wurde komplett eingeschlagen.

In der Kapelle waren Gebetbücher mit Glasscherben übersät. Offenbar haben sich die Täter bei der Aktion selbst verletzt. Außerhalb der Kapelle, nahe dem eingeschlagenen Fenster waren Blutspuren zu erkennen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist aus der Kapelle nichts entwendet worden. Der Schaden war am 27. Juli entdeckt und der Polizei gemeldet worden. Am Freitag wurden die beschädigten Scheiben ersetzt.