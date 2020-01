Uwe Beenen als Tanzoffizier : Einmol Tänzer zo sin in Kölle am Rhing

Hat sieben Monate hart für den Augenblick trainiert: Der Leverkusener Uwe Beenen trat als Tanzoffizier mit Alexia Danisch auf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Uwe Beenen hat sich einen jecken Traum erfüllt. Nicht Prinz, nicht Jungfrau wollte er sein, sondern der Mann, der das Mariechen stemmt.

Lev goes Kölle: Nicht alleine Carina Stelzmann und Philipp Bertram tanzen „fremd“ bei einer Kölner Traditionsgesellschaft, sondern neuerdings auch Uwe Beenen. Jetzt hatte er seinen ersten großen Auftritt bei einer Herrensitzung im Hotel Maritim: Er durfte Alexia Danisch vom Tanzcorps Kölner Rheinveilchen auf Händen in den Saal tragen und mit etwa 50 jugendlichen Tänzerinnen und Tänzern den ersten Tanz absolvieren. Damit ging für ihn ein Traum in Erfüllung. Diese erste karnevalistische Einlage, so stand für den 53-jährigen Betreiber der Hubertus-Apotheke von Anfang an fest, werde allerdings auch seine letzte sein, also ein einmaliges Erlebnis bleiben.

Seit 20 Jahren ist Beenen nicht nur aktiv im Leverkusener, sondern auch im Kölner Karneval. In der Domstadt ist er Mitglied im Corps der Prinzengarde Köln und bei der Große Braunsfelder. Einmal sollte er Prinz werden, ein anderes Mal Jungfrau. Beide Offerten lehnte er ab. Was ihn viel mehr reizte, war die Aufgabe, einmal die Marie in den Saal zu tragen. „Ich bin ein Freund von Blödsinn im Karneval“, begründete Beenen seine Idee. Mit diesem Einfall wandte er sich an Friedel Löhr, den Trainer der Gruppe. Diesem gefiel der Vorschlag, der Opladener könne für einen einzigen Tanz den Part des Offiziers übernehmen.

Info Engagierter Bürger für seine Stadt Uwe Beenen ist auch sonst engagiert. Unter anderem steht er dem Verein „Wir für Leverkusen – ein starkes Stück Rheinland“ vor. Außerdem hat er den Vorsitz im Ortsverband des Deutschen Roten Keuzes (DRK) inne.

Schließlich hat sich Beenen insgesamt sieben Monate intensiv auf das Ereignis vorbereitet. Viermal pro Woche trainierte er mit den jungen Leuten, die bei rund 100 Auftritten in jeder Session Hochleistungsakrobatik auf deutschen Bühnen zeigen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 zählen die Rheinveilchen – sie sind das tänzerische Aushängeschild der Muttergesellschaft der „Großen Braunsfelder“ – zu den erfolgreichsten Tanzgruppen im Kölner Karneval.

„Das hat mich bei aller Ernsthaftigkeit trotz Unsinn durchaus an meine Grenzen gebracht, aber auch riesigen Spaß bereitet“, schwärmte Einmal-Tanzoffizier Beenen in der Nachbetrachtung und war zugleich überzeugt, dass es auch für alle anderen Beteiligten ein großartiges Erlebnis war. Am Leben einer Tanzgruppe teilzunehmen, sei für ihn eine spannende Erfahrung gewesen. Das gesamte Training einschließlich Fitness, Kondition und Muskelaufbau habe ihm darüber hinaus zahlreiche Vorteile gebracht. „Ich merke jetzt deutlich, dass ich wieder fitter bin.“ Ein Externer sei so nie zuvor so nahe bei seiner Truppe gewesen, resümierte der Trainer.