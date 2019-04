Urteil am Landgericht : Andere mit Pistole verletzt – dreieinhalb Jahre Haft

Das Kölner Landgericht sprach jetzt das Urteil. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

LEVERKUSEN/Köln In dem Prozess wurden viele Zeugen gehört, die sich teilweise nicht erinnern konnten oder wollten.

Von Siegfried Grass

Obwohl zahlreiche Zeugen sich nicht mehr erinnern konnten, sah die 14. Große Strafkammer die Schuld des 25-jährigen Mannes, auf der Scharnhorststraße in Manfort am 4. Oktober 2015 gleich mehrere Straftaten begangen zu haben, als erwiesen an. Das Urteil: drei Jahre und sieben Monate Haft.

Verurteilt wurde der Mann, der in Sibirien geboren wurde, aber schon längere Zeit in Deutschland lebt, wegen schweren Raubs, vorsätzlicher Körperverletzung, Nötigung und unerlaubten Waffenbesitzes. Am Tattag war er abends unterwegs, offensichtlich auf der Suche nach einer bestimmten Person, von der er Geld haben wollte. Er kam am Sportplatz der Wuppermann-Schule vorbei, wo einige Jugendliche gerade ihr Fußballspiel beendet hatten. Der Blick auf die Waffe veranlasste einige, die Flucht zu ergreifen und sich zu verstecken. Sofort wurde die Polizei informiert, die auch kurz später eintraf. In den ersten Angaben wiesen die Jugendlichen auf den Mann, der nun verurteilt wurde. Er hatte sich vom Tatort entfernt und saß – unbeteiligt wirkend – auf einer Mauer. Auf seinem Weg dorthin hatte er die Waffe in ein Gebüsch geworfen. Dort wurde sie von einem Polizisten entdeckt.

Zwei Zeugen hatten den Angeklagten auch im Gerichtssaal klar als Täter erkannt; die meisten anderen konnten sich an nichts erinnern. Vor allem zwei Brüder, die ihrer Vorladung nicht folgten und polizeilich vorgeführt wurden, war es spürbar unangenehm, überhaupt davon zu reden, wie der Täter einem von ihnen den Pistolenlauf in den Mund gesteckt hatte. Bei der ersten polizeilichen Vernehmung gab der Zeuge noch detailliert das Erlebte zu Protokoll. Nun, über drei Jahre später, wusste er nichts mehr. Auch ein Geschädigter, der erhebliche Verletzungen am Kopf durch Schläge mit der Pistole davontrug, war nicht zu einer Aussage bereit.

Aber bei allen widersprüchlichen und unzureichenden Erklärungen der geladenen Beteiligten gab es jedoch ein objektives Indiz: Die DNA-Spuren des Täters am Griff der Pistole. Wenn der Angeklagte vor Gericht behauptete, dass er rein zufällig in der Nähe gewesen sei und auf seine Frau und seinen Bruder gewartet habe, so war die DNA-Spur ein nicht zu widerlegender Beweis, dass er mit dem Vorgehen etwas zu tun haben musste. Die Waffe war so manipuliert worden, dass aus einer Schreckschusspistole eine scharfe wurde. Wie leicht hätte sich gerade bei einer solchen Pistole ein Schuss lösen können, bemerkte der Richter.