Opladen Garagenbrand – Ermittler schließen Suizid aus

Der Mann, der Anfang November in der Garage eines Wohnhauses an der Straße Am Wasserturm bei einem Brand ums Leben kam, ist identifiziert. Es handelt sich laut Polizei um den 37-jährigen Bewohner des Hauses. Die Ermittler schließen einen Suizid aus. Warum in der Garage am Morgen des 8. Novembers ein Feuer ausbrach, wird aber weiterhin geklärt. Die Polizei hatte auch einen externen Brandsachverständigen zu dem Fall hinzugezogen.