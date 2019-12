Urologe am Klinikum Leverkusen : Benefizkonzert – Taktstock statt Skalpell

Leverkusen Urologe Kai Peter Schuster mag die Musik. Gemeinsam mit seinem Chef Jürgen Zumbé lädt er ins Forum.

Ärzte genießen laut einer Forsa-Umfrage in Deutschland einen ausgezeichneten Ruf. Direkt nach der Berufsgruppe der Feuerwehrleute reihen sich die Mediziner auf dem zweiten Platz in der Liste der Berufe ein, die das höchste Ansehen genießen. Das liegt häufig am Knowhow der Ärzte, die Bereitschaft zu helfen und das intensive Engagement, das oftmals Überstunden fordert. Der Beruf des Musikers hingegen ist dort gar nicht vertreten. Kai Peter Schuster hatte Interesse an beiden Bereichen und eigentlich eine musikalische Karriere im Auge, es wurde dann aber doch die Medizin. „Ich war als Schüler bereits als Jungstudent an der Kölner Musikhochschule aufgenommen“, berichtet der 32-jährige, „aber dann hatte ich mich entschieden, doch lieber Medizin zu studieren als der sogenannten brotlosen Kunst nachzugehen“. Aber so ganz ohne Musik geht es bei ihm nicht.