Experten: Strandurlaub bleibt der Renner Leverkusener reisen der Sonne hinterher

„Die Guatemalteken, die Einheimischen, die hatten gar nichts. Die hatten Klamotten und das war’s.“ Nele Dunkel erzählt von einer eindrücklichen Erfahrung aus ihrer Guatemala-Reise. „Die saßen da mittags in praller Sonne und haben ihr eines Bier getrunken, was vielleicht einen Euro gekostet hat, aber waren glücklich, weil sie alle zusammensaßen.“ Die 19-jährige Tourismus-Managementstudentin aus Leverkusen liebt das Reisen. „Immer nur am gleichen Ort zu bleiben, finde ich irgendwie blöd.“ Sie will aus dem Alltag raus, Neues entdecken und entspannen. Außerdem findet sie, dass besondere Erfahrungen wie die in Guatemala den eigenen Horizont erweitern und zur Selbstreflexion anregen. Man erlange auf einer Reise eine völlig andere Sicht und erhalte Einblick in eine andere Kultur. „Die Leute waren alle so freundlich. Die haben einen direkt so aufgenommen und sich richtig für einen interessiert.“