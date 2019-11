Ural Philharmonic Orchestra : Eindrucksvolle Meisterwerke im Erholungshaus

Leverkusen Ural Philharmonic Orchester spielt Rachmaninow mit Klangstärke und Virtuosität.

Eindrücklicher kann man nicht für das Vermächtnis eines Landmanns werben als dieses 1936 gegründete Ensemble, das längst als eines der besten Sinfonieorchester Russlands gilt. Aus den Sinfonischen Tänzen op. 45, dem letzten vollendeten Werk Sergej Rachmaninows, ließ Dmitry Liss deutlich herausholen, was drinsteckt: knackige Rhythmik, süffiges Schwelgen, derb-hölzerner Tanz, großer Auftritt der reich besetzten und viel beschäftigten Schlagzeug-Gruppe, herbes, markiges Blech oder ein wundervoller Holzbläser-Teil, den die Streicher mit gleicher Hingabe beantworteten.

Der Dirigent agierte wie der Zaubermeister mittendrin, kein Taktschläger, sondern eher Animateur, der viel mehr auf Suggestion und emotionale Bewegungen setzt, um seine Klangvorstellungen zu verwirklichen. Da stach er dann schon mal mit ausgestrecktem Arm den Taktstock wie einen Degen im Zweikampf um dem markigen Einsatz in den hinteren Orchestergruppen zusätzlich an Schlagkraft zu verhelfen. Oder er wirbelte mit den Armen, um den Fluss der Musik lebendig zu halten und nach vorne zu führen.

Die Musiker des UPO stellten unmissverständlich klar, dass es sich trotz des Titels und der ursprünglichen Planung weniger um eine Ballettmusik handelt als vielmehr um große Sinfonik. Die in Teilen als Filmmusik vorstellbar ist. Mit gleicher Klangkraft und Vitalität hatten die Musiker den Abend mit dem Konzert für Orchester von Zoltán Kodály eröffnet. Deutlich anders als das, was landläufig als effektvoll ungarische Musik erwartet wird. Star des Abend war Nikolai Lugansky, der sich in besonderer Weise dem Klavierwerk von Rachmaninow verbunden fühlt.