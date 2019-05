Upcycling in Bergisch Neukirchen : Wenn aus T-Shirts Lätzchen werden

Bergisch Neukirchen Schneiderin Perdita Nordieker macht aus alten Stoffen neue Kleidung.

Ab jetzt leben wir im Minus – am Freitag, 3. Mai, war der Erden-Überlastungs-Tag. Wenn alle Menschen so leben würden wie wir Deutschen, wäre der 3. Mai dieses Jahres der Tag, an dem wir alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht hätten. Dieser „Earth Overshoot Day“ wird jährlich vom „Global Footprint Network“ berechnet. „Deutschland hat sich seit 2018 um einen Tag verbessert“, sagt Marianne Ackermann, Vorsitzende des Fördervereins Naturgut Ophoven. „In Vietnam ist der Overshoot Day erst am 21. Dezember, in Katar war er am 1. Februar. Wir hoffen auf Verbesserung“, berichtet sie. Ute Rommeswinkel vom Naturgut geht gegen diesen Tag an: unter anderem mit Kleidung. „Wir bieten Trödelmärkte an, wo alte, ungetragene Anziehsachen verkauft werden können“, erzählt sie. „Bei jungen Menschen sind Kleidertausch-Partys gerade sehr beliebt.“ Allgemein ist Nähen wieder angesagt. Wie beides zusammenpasst: Also sparsam mit Ressourcen umzugehen und Nähen, dazu lud das Naturgut jetzt nach Bergisch Neukirchen ein.