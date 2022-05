Leverkusen rüstet sich gegen Blitz und Regen : Unwetter-Warnung: Street-Food-Festival startet erst am Samstag

Unwetter-Warnung: Street-Food-Festival startet erst am Samstag

Leverkusen Wegen des für den Nachmittag erwarteten Unwetters hat der Veranstalter den Start des Street-Food-Festivals im Neulandpark auf Samstag verschoben.

Eigentlich sollte es am heutigen Freitag um 17 Uhr losgehen, doch hat das drohende Unwetter dem Veranstalter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aus Sicherheitsgründen soll das Street-Food-Festival erst am Samstag starten. Das erfuhr die Redaktuion soeben von der Verwaltung des Neulandparks. Das ursprünglich auf drei Tage terminierte Festival endet dann am Sonntag. Meterologen haben ab etwa 14 Uhr eine Unwetterwarnung für NRW ausgegeeben.