Die Lage in Leverkusen : Stadt richtet Bürgertelefon ein, Busverkehr eingestellt

Der Wiembach in Opladen ist über die Ufer getreten. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Der starke und andauernde Regen hält am Mittwoch die Feuerwehr im Dauereinsatz. Straßen stehen unter Wasser, Keller laufen voll. Es gibt es viele größere Einsätze im gesamten Stadtgebiet. Längst sind die komplette Leverkusener Berufsfeuerwehr und alle freiwilligen Kräfte ausgerückt. Ein Krisenstab nahm die Arbeit auf. Zum Abend hin verschärft sich die Lage weiter. Teilweise wurde der Strom abgestellt. Die neueste Entwicklug lesen Sie hier.

Aktuell: Die Stadt hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist ab sofort unter folgenden Nummern erreichbar:

0214 406- 3300; - 3301; - 3340

In Höhe des Pförtnertors 8 ist die Hauptstraße überflutet. Ein Transporter mit Impfstoff ist steckengeblieben. Foto: Uwe Miserius

Die Wupsi hat den Linienbetrieb eingestellt.

Die Feuerwehr ist mit 4 Löschzügen und 1100 Sandsäcken am Klinikum im Einsatz, um die Trafos in der Tiefgarage vor Überflutung zu schützen. Ein Trafo ist bereits ausgefallen, ein Notstromaggregat ist im Einsatz. Vor Ort unterstützt auch ein Löschzug aus Köln. Die Feuerwehr wird eine Kraftstoffversorgung aufbauen.

Am Audizentrum wurde eine Garage mit Reifen verbarrikadiert (links). Rechts: Einsatz auf dem Williy-Brandt-Ring. Foto: RP/Uwe Miserius

Feuerwehr und EVL kümmern sich momentan um mehrere weitere Wassereinbrüche in Trafo-Stationen. So gab es unter anderem an der Schaltanlage Fixheide einen Wassereinbruch. Feuerwehr und EVL tun alles, um weitere Stromabschaltungen zu verhindern.

In folgenden Straßen musste der Strom abgeschaltet werden:

- Alfred-Delp-Straße

- Karl-Friedrich-Goerdeler-Straße

- Teile der Otto-Müller-Straße

- Ulrich-von Hassell-Straße

- Teile von Biesenbach

- Diepenthal (Notstrom)

Die Feuerwehr hofft auf eine Stabilisierung der Lage im Laufe in den nächsten zwei Stunden.

Schaulustige werden eindringlich davor gewarnt, sich nahe an Flüssen und Bächen oder sonstigen überspülten Gefahrenstellen aufzuhalten.

Die Feuerwehr ist mit 200 Kräften stadtweit im Einsatz, meldet die Stadtverwaltung. Ein Krisenstab wurde eingesetzt. Einen Schwerpunkt bildet die Wiembachallee. Diese ist überflutet, betroffene Bereiche und Häuser mussten stromlos geschaltet werden. Auch in Alkenrath mussten in einigen Straßen der Strom abgestellt werden, da Stromkästen bzw. Trafo-Stationen überflutet wurden. Hier drohen weitere Abschaltungen. Die EVL ist im Einsatz.

Im Klinikum drohten die Keller mit der Haustechnik überflutet zu werden. Diese Keller konnte die Feuerwehr mittlerweile mit Sandsäcken und Pumpeneinsatz sichern. Auch im Seniorenheim St. Andreas in Schlebusch wurden die Bewohner in höher gelegene Etagen gebracht, eine Evakuierung konnte bislang verhindert werden. In der Gezelinallee wurden in einem Gebäude zwei Personen durch die Feuerwehr aus einem Aufzug gerettet, der steckengeblieben und fast vollgelaufen war.

Ein weiterer Einsatzschwerpunkt ist der Bürgerbusch im Bereich Grüner Weg, dort läuft ein Regenrückhaltebecken über. Auswärtige THW-Kräfte wurden dorthin beordert, um Maßnahmen zur Entlastung des Dammes zu ergreifen. Die Feuerwehr ist dort mit allen zur Verfügung stehenden Pumpen und Einsatzkräften im Einsatz.

Angespannt ist die Situation zudem im Bereich der Talsperre Diepenthal. Diese liegt zum Teil auf Leichlinger Stadtgebiet. Hier wurden die unmittelbaren Anwohner evakuiert.

Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung, sich keinesfalls in Kellern oder Tiefgaragen aufzuhalten und nach Möglichkeit auch keine Aufzüge zu benutzen.

Die Feuerwehr bittet zudem darum, bei Notfällen und sofern Strom oder Telefon ausfallen, die Einsatzkräfte direkt vor Ort anzusprechen.

Die Stadt wird ein Bürgertelefon einrichten. Aktuelle Informationen sind zudem fortlaufend auf der städtischen Homepage sowie der städtischen Facebook-Seite zu finden.

Seit dem Morgen ist die Feuerwehr Leverkusen im Dauereinsatz. Inzwischen wurden auch Reservekräfte mobilisiert. Bis zum Nachmittag zählte die Feuerwehr 55 Einsätze. Zum Abend hin verschärfte sich die Lage weiter.

Verschiedene Straßen, insbesondere die Rheinallee, der Willy-Brand-Ring/Carl-Duisberg-Straße und die Manforter Straße an der Eisenbahnunterführung wurden gesperrt, ebenso die Oulustraße und die Gezellinstraße in Schlebusch. Ein Einsatzschwerpunkt ist der Bereich Bürrig, ebenso Opladen, Schlebusch und Alkenrath.

Gegen Mittag trat dann der Wiembach in Opladen über die Ufer und überflutete die Straßen. Häuser wurden mit Sandsäcken gegen die Wassermassen gesichert. Dabei bewegte sich das Wasser im Lauf des Nachmittags bis hin zum Berliner Platz.

In Alkenrath waren rund 50 Wohnhäuser vom Wasser bedroht, bei etwa der Häfte drang Wasser in die Keller. „Das gab es hier bisher noch nie“, sagte ein Anwohner. Später stellte die EVL aus Sicherheitsgründen in den Häusern den Strom ab, so dass die Bewohner ihre Pumpen nicht mehr nutzen konnten. Auch die DLRG rückte an, um die Hilfkräfte zu unterstützen.

Am Wiebertshof nahe Ropenstall steht ein Keller unter Wasser und muss leergepumt werden.

Auch am Audizentrum am Willy-Brandt-Ring sind Helfer beschäftigt, Regenschäden einzudämmen. Dort bestand die Gefahr, dass vom Willy-Brandt-Ring zulaufendes Regenwasser einen Fahrzeugabstellraum im Keller überflutet. Mitarbeiter setzten Autoreifen als Barrieren ein. An der Unterführung am Willy-Brandt-Ring stand das Wasser etwa 70 Zentimeter hoch. Zwei Autos blieben stecken und mussten abgeschleppt werden.

Darüber hinaus gibt es nach Angaben der Feuerwehr eine größere Einsatzstelle an der Hauptstraße, Höhe Rheinallee nahe dem Pförtnertor 8. Dort ist die Straße kniehoch überflutet, Autos stehen im Wasser. Darunter ein Kleintransporter mit Impfstoff. Mitarbeiter des Chempark leisteten technische Hilfe. Der Impfstoff wurde in ein Einsatzfahrzeug der Werksfeuerwehr umgeladen und ins Impftzentrum des Chempark gebracht, um ihn dort fachgerecht zwischenzulagern.

Gegen Mittag stürzten auf der Landstraße von Lützenkirchen nach Burscheid zwei entwurzelte Bäume auf die Fahrbahn. Die Straße wurde gesperrt. Eine Fachfirma soll die Hindernisse beseitigen. Die Bergungsarbeiten sollen voraussichtlich bis zum späten Nachmittag dauern.

In Lützenkirchen kamen Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) zum Einsatz, nachdem an der Straße Auf dem Bruch Regenwasser von einem Feld abgelaufen war und über Kellerfenster drohte, in Wohnungen zu dringen. Die Helfer setzten Pumpen ein und sicherten die Fenster mit Sandsäcken.