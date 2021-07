Die aktuele Lage in Leverkusen : 468 Patienten aus Klinikum Leverkusen evakuiert - 600 Einsätze bei der Feuerwehr

Noch in der Nacht zum Donnerstag wurden im Klinikum die ersten Patienten evakuiert. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Nach heftigen Regenfällen ist im Leverkusener Klinikum der Strom ausgefallen. Aus Sicherheitsgründen muss das Krankenhaus komplett evakuiert werden. Die Lage im Stadtgebiet bleibt weiter äußert angespannt. Das gilt vor allem für Wohnbereiche an der Wupper. Freiwillige Helfer werden gesucht. Alles zur aktuellen Entwicklung lesen Sie hier.

Verkehr Die Autobahn 1 ist in Fahrtrichtung Süden ab der Anschlussstelle Burscheid nicht mehr befahrbar. Das Autobahnkreuz Leverkusen ist voll gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Köln in Richtung Dortmund wird im Autobahnkreuz auf die

A3 abgeleitet. Die Rückführungen stehender Fahrzeuge aus den gesperrten Bereichen ist bereits abgeschlossen. Die Polizei bittet dringend, die gesperrten Bereiche weiträumig zu umfahren.

Ein großer Baum ist auf die Bushaltestelle am Schloss gestürzt und blockiert die Fahrbahn in Richtung Wiesdorf .

Die Wupsi hatte am Mittwoch den Betrieb eingestellt Die folgenden Linien fahren jetzt wieder:

Die Linien im Rheinisch-Bergischen Kreis fahren seit heute Morgen wieder.

Die aktuelle Lage in der Stadt Die Einsatzlage bei Feuerwehr und Hilfsdiensten ist weiterhin extrem angespannt. Die Feuerwehr meldet über 600 offene Einsätze. Schwerpunkte waren in der Nacht vor allem die Evakuierung des Seniorenheims St. Andreas und die Evakuierung der Intensivpatienten des Klinikums, die mittlerweile abgeschlossen sind. Die Bewohner des Seniorenheims wurden in städtischen Unterkünften und Hotels in Leverkusen untergebracht.

Problematisch ist die Lage nach Angaben der Stadtverwaltung an der Wupper. Hier gibt es langanhaltende Hochwasserwellen, da die Wuppertalsperre Wasser ablassen musste. Der Scheitel der Wupper ist nach vorliegenden Informationen mittlerweile erreicht. „Der sehr hohe Stand wird allerdings noch über den ganzen Tag anhalten“ erwartet der Krisenstab.

An der Wupper sind niedriggelegene Gebiete überschwemmt. Anwohner und Gewerbetreibende wurden in diesen Bereichen entsprechend gewarnt, vorsorglich ihre Häuser zu verlassen oder höher gelegene Etagen aufzusuchen. Die Feuerwehr ist im ganzen Stadtgebiet, besonders jedoch in Opladen im Einsatz, um Menschen aus überfluteten Gebäuden zu retten.

Sichere Prognosen zu Dauer und Höhe der Welle der Wupper sind momentan nicht möglich. Allerdings ist ein weiteres Ansteigen nicht zu erwarten, da keine schweren Regenfälle mehr angesagt sind.

Stadtweit gibt es nach wie vor in mehreren Bereichen aufgrund von Überflutungen Stromausfälle. Die EVL ist im Dauereinsatz und versucht die Ausfälle zu beheben. Eine Prognose, wann die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten wieder vollständig funktionieren wird, ist aktuell nicht möglich.

Weder die Qualität noch die Versorgung mit Trinkwasser ist nach Auskunft der EVL aktuell gefährdet.

Freiwillige Helfer können sich ab 9.30 Uhr am Treffpunkt Borsigstraße 15 (Betriebsgelände TBL) einfinden. Die Feuerwehr benötigt Unterstützung beim Befüllen von Sandsäcken und freut sich über tatkräftige Hilfe. Es werden rund 25 bis 30 Helfer benötigt.

Klinikum Die Stromversorgung Klinikum Leverkusen ist weiterhin gestört. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr sieht sich das Klinikum gezwungen, das Krankenhaus komplett zu evakuieren. Das berichtet Kliniksprecherin Sandra Samper. Betroffen sind insgesamt 468 Menschen. Patienten würden hierfür teilweise in die umliegenden Krankenhäuser verlegt oder, wenn es der Gesundheitszustand zulässt, nach Hause entlassen. „Wir bitten Angehörige sich nicht ohne Aufforderung ins Klinikum zu begeben. Sie werden telefonisch kontaktiert, wenn Patienten abgeholt werden können“, sagt Samper.

Alle Operationen, Termine und sonstige Eingriffe im Klinikum Leverkusen müssen bis auf weiteres abgesagt werden. „Wir versuchen die Betroffenen telefonisch zu kontaktieren, haben aber wegen des Stromausfalls technische Schwierigkeiten“, sat Samper.

In der Nacht sind bereits 12 Kinder, darunter ein Säugling und ein dreijähriges Kind, und 15 Erwachsene in umliegende Krankenhäuser verlegt worden. Eine Vielzahl von Mitarbeitern des Klinikums machten sich in der Nacht freiwillig auf den Weg, um ihre Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitspark zu unterstützen. „Was die Beschäftigten heute Nacht geleistet haben ist unglaublich,“ sagt Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann. „Wieder einmal sind die Pflegekräfte und Mediziner und Medizinerinnen über sich hinausgewachsen, um sicherzustellen, dass ihre Patienten und Patientinnen gut versorgt sind und keine Ängste haben.“

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, war der Notstrom zwischenzeitlich komplett ausgefallen und einige Stationen im dunklen. Die medizinischen Geräte der Intensivstationen mussten teilweise mit Akkus betrieben werden. Weil die Kompressoren ausgefallen waren, musste die Sauerstoffversorgung über Sauerstoffflaschen sichergestellt werden.

Das Hochwasser aus der Dhünn hat an zwei Trafos des Klinikums einen Kurzschluss ausgelöst, weshalb es zu einem Stromausfall gekommen ist. Weil die Trafos weiterhin unter Spannung stehen und das gefahrlose Arbeiten im Wasser nicht möglich ist, ist nicht abzusehen, wann die Stromversorgung zuverlässig sichergestellt werden kann.

(bu)